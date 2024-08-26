Круизный лайнер Astoria Grande расширяет географию круизов

В будущем 2026 году круизный лайнер Astoria Grande впервые отправится из Сочи в Израиль и Грузию – новые круизы уже включены в расписание на сезон 2026 года.

Будущей весной, с 4 марта по 26 мая 2026 года, российский круизный Astoria Grande отправится в круизы по новым маршрутам, сообщил официальный телеграм-канал лайнера Astoria Grande.

Морских путешественников ждут путешествия по Средиземному морю с новыми маршрутами и стоянками.

Так, 4 марта они проведут 10 ночей в греческом круизе: по пути следования они посетят Салоники, Волос, Афины и увидят весеннее Средиземноморье в самом лучшем его проявлении.

Следующий тур стартует 14 марта и пройдет по Турции, Египту и Израилю. В его программе - пляжи Мармариса, экскурсии в Александрии, два дня в Ашдоде. Путешественников ждут египетские пирамиды, Иерусалим и Храм Гроба Господня.

28 марта – новые 11 ночей в курортной Турции: Бодрум, Мармарис, термальные источники, восточные базары и неспешный отдых.

Желающие 8 апреля смогут отправиться в пасхальный круиз к берегам Афона, где они смогут совершить паломничество к его святыням.

Следующий тур пройдет в гостеприимную Грузию – морских путешественников впервые примет курортный Батуми, где гостей встретят традиционным колоритом и грузинской кухней, это продлится два дня.

А вот 16 мая в график круизов вернется самый любимый маршрут путешественников – греческие Миконос, Родос, Санторини и новинка – город Афины.

Новинка сезона - в стоимость круиза включена виза в Грецию. Это удобно, выгодно и делает планирование путешествия еще проще, сообщает сайт компании-оператора.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что международные круизы в 2025 году значительно нарастили популярность среди россиян, в частности, спрос на круизы на новогодние праздники увеличился на четверть.

Лидер по продажам на сейчас – черноморские круизы из Сочи в Турцию на судне Astoria Grande. На второе место, по данным "Инфофлота", вышли круизы по странам Персидского залива. Третьи по популярности – круизы по реке Нил.