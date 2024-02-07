Кремль: ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная

В Кремле назвали ситуацию вокруг конфликта Израиля и Палестины взрывоопасной. Там заявили, что сохраняется опасность расширения конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг конфликта между Палестиной и Израилем взрывоопасной.
Он заявил, что в настоящее время по-прежнему сохраняется опасность расширения конфликта как в географическом, так и в политическом плане.
"Это чревато большим взрывом в регионе, поэтому очень важно, чтобы сейчас проявлялась политическая воля, которая позволит избежать этого, излишней эскалации"
- Дмитрий Песков