Вестник Кавказа
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Кремль: ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная

Кремль: ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле назвали ситуацию вокруг конфликта Израиля и Палестины взрывоопасной. Там заявили, что сохраняется опасность расширения конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг конфликта между Палестиной и Израилем взрывоопасной.

Он заявил, что в настоящее время по-прежнему сохраняется опасность расширения конфликта как в географическом, так и в политическом плане.

"Это чревато большим взрывом в регионе, поэтому очень важно, чтобы сейчас проявлялась политическая воля, которая позволит избежать этого, излишней эскалации"

- Дмитрий Песков

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