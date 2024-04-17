ХАМАС снизило требования к обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС заявило об изменении условий по обмену пленными. Радикальная группировка готова снизить число пленных при обмене. Теперь ХАМАС готово обменять одного израильского солдата на 50 палестинских заключенных.

ХАМАС меняет условия по обмену пленными с Израилем. Радикальное движение готово обменять одного военного израильской армии на 50 арабских заложников, вместо 500. Такое заявление сделал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хейя.

"Нас (ХАМАС) заверили, что если движение проявит гибкость при определении параметров обмена, то израильская сторона также пойдет на уступки по требованиям движения, что должно привести к заключению соглашения. Движение ответило на это обещание и уменьшило число палестинских заключенных с 500 до 50 за каждого израильского солдата, мужчину или женщину, при возможном обмене"

- Халил аль-Хейя

Также он отметил, что движение предлагало добавить пункт о полном прекращении огня со стороны Израиля. Но это положение не было добавлено, как и условие о выводе войск Израиля с территории Сектора Газа.