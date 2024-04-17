ХАМАС снизило требования к обмену пленными с Израилем

ХАМАС меняет условия по обмену пленными с Израилем. Радикальное движение готово обменять одного военного израильской армии на 50 арабских заложников, вместо 500. Такое заявление сделал член политбюро ХАМАС Халил аль-Хейя.
"Нас (ХАМАС) заверили, что если движение проявит гибкость при определении параметров обмена, то израильская сторона также пойдет на уступки по требованиям движения, что должно привести к заключению соглашения. Движение ответило на это обещание и уменьшило число палестинских заключенных с 500 до 50 за каждого израильского солдата, мужчину или женщину, при возможном обмене"
- Халил аль-Хейя
Также он отметил, что движение предлагало добавить пункт о полном прекращении огня со стороны Израиля. Но это положение не было добавлено, как и условие о выводе войск Израиля с территории Сектора Газа.