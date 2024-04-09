Путин и Раиси обсудили конфликт Ирана и Израиля

Иранский президент позвонил российскому лидеру. Раиси и Путин обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, ее причины и пути урегулирования, а также двусторонние отношения.

Президенты России и Ирана провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд вопросов, в первую очередь – эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Детали беседы опубликованы на сайте Кремля.

Переговоры состоялись по инициативе Тегерана.

В сообщении говорится, что Владимир Путин и Эбрахим Раиси детально обсудили обострение ближневосточной ситуации, которое произошло после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в ответ на который Иран также предпринял ряд мер.

"Владимир Путин выразил надежду, что все стороны проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, чреватого катастрофическими последствиями для всего региона"

– Кремль

Раиси же обратил внимание на вынужденность иранского удара, который к тому же имел ограниченный характер. Президент ИРИ акцентировал незаинтересованность своей страны в новом витке эскалации.

Путин и Раиси согласились, что главная причина текущего обострения заключается в отсутствии решения палестино-израильского конфликта, по которому Россия и Иран считают необходимым немедленно остановить огонь в секторе Газа, активизировать работу по облегчению гуманитарной ситуации и обеспечение условий для урегулирования политико-дипломатическими средствами.

"При обмене мнениями по актуальным вопросам российско-иранских отношений высказан обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, включая реализацию взаимовыгодных инфраструктурных проектов"

– Кремль

Кроме того, российский лидер поздравил иранского президента и всех мусульман ИРИ с недавним завершением Рамадана и Ураза-байрамом.