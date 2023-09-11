Кремль: решения Еревана требуют глубокого анализа

Опубликовано: 14:06, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения проводит учения с членом НАТО США, но отказывается от учений ОДКБ - подобные решения Еревана требуют глубокого анализа, заметили в Москве. По словам Пескова, понять ситуацию поможет тесный диалог с армянским руководством.

Москва будет анализировать причины и цели решений Еревана по отказу от учений ОДКБ, но проведении учений с США, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"На фоне того, как Армения не изъявила желание проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются"

– Песков

Он добавил, что "осмыслить и понять" подобные шаги партнера Россия попытается в тесном диалоге с Арменией. Представитель Кремля напомнил также, что армянское руководство не делало официальных заявлений о выходе из ОДКБ, передает ТАСС.

"Мы видели много рассуждений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но каких-либо официальных сигналов на этот счет не получали"

– Песков