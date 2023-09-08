В МИД России вручили ноту протеста армянскому послу

Опубликовано: 18:47, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посол Армении был вызван сегодня в МИД России. Вагаршаку Арутюняну передали ноту протеста.

Армянский посол в РФ Вагаршак Арутюнян сегодня был вызван в МИД России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем констатируется, что в недавнее время руководство и политическая элита Армении выражает сомнения в том, насколько целесообразны союзнические связи, причем и в рамках ОДКБ, и в целом с Россией. Армянская сторона высказывает колебания и относительно степени реализуемости всех трехсторонних договоренностей между лидерами РФ, Азербайджана и Армении, связанных с армяно-азербайджанской послевоенной нормализацией.

Кроме того, отметили в министерстве, армянские власти буквально за последние несколько дней совершили целую серию недружественных шагов, среди которых начало ратификации Римского статута МУС, организация в Армении военных учений с участием Америки.

"В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом"

– МИД РФ

В то же время, подчеркнули дипломаты, российская сторона твердо убеждена в том, что Москва и Ереван – по-прежнему союзники, так что все договоренности, связанные с дальнейшим развитием и упрочением партнерских отношений, будут реализованы, на благо народов обеих стран. В министерстве уточнили, что подразумевают в том числе проведение учений ОДКБ и дальнейшей отправки в Армению ее наблюдательной миссии, которая оказывала бы содействие армяно-азербайджанской нормализации.

"Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия"

– ведомство