Вестник Кавказа

Кремль подтвердил визит Путина в Узбекистан

Кремль подтвердил визит Путина в Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ посетит Узбекистан с 26 по 27 мая. Об этом сообщил помощник главы российского государства.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил подготовку визита Владимира Путина в Узбекистан. Напомним, что ранее лидеры России и Узбекистана условились об этом в ходе телефонных переговоров.

«Пока могу сказать, что сегодня-завтра будет визит в Белоруссию, а в воскресенье - в понедельник - в Узбекистан»

– Юрий Ушаков

Отметим, что переговоры лидеров проходят на фоне укрепления сотрудничества между странами. Так, развитие сотрудничества между Россией и Узбекистаном имеет огромный потенциал для дальнейшего углубления отношений. Обе страны могут  выиграть от расширения сотрудничества в различных сферах, таких как торговля, культура, образование, наука, технологии и энергетика. Взаимовыгодное партнерство способствует развитию обеих стран и укреплению стабильности в регионе.

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