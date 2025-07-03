Кремль поддержал прямые переговоры Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Москва приветствует прямые переговоры лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Армении Никола Пашиняна, которые проходят сегодня в Абу-Даби, заявил Дмитрий Песков.

Российская сторона высоко оценивает прямой диалог между Баку и Ереваном, который протекает сегодня в Абу-Даби (ОАЭ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога"

– представитель Кремля

Он напомнил, что представители Москвы ранее и неоднократно заявляли на разных уровнях, что Россия будет приветствовать как можно более быстрый выход на подписание мирного договора.

"Именно подписание мирного договора станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира"

– Песков

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что РФ полностью выступает за этот процесс.

Напомним, встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также делегаций АР и РА, проходит в Абу-Даби с утра. Она продолжилась после небольшого перерыва и все еще идет.

России нужен мир на Южном Кавказе

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Москве необходима полная стабилизация Южного Кавказа, и она поддерживает любые форматы, продвигающие армяно-азербайджанское урегулирование к этой глобальной цели.

"Интерес Москвы заключается прежде всего в том, чтобы на Южном Кавказе не было новой войны и у России, таким образом, не появлялись риски ни дестабилизации на южных границах, ни волн беженцев. Также важно, что после заключения мирного договора в регионе образуется зона свободной торговли, это безусловно выгодно. И потом, речь идет о соседствующих народах, каждый из которых – братский для России, поэтому Москва очень хотела бы, чтобы они жили хорошо и мирно", - отметил Сергей Марков.

Политолог сообщил, что для продвижения урегулирования необходимо устранение нескольких препятствий с армянской стороны. "Проблема урегулирования сейчас в том, что серьезные переговоры застыли на определенной стадии, в первую очередь из-за того, что Никол Пашинян теоретически готов в будущем к устранению из Конституции Армении претензий на территории Азербайджана, но практически здесь и сейчас – не готов. Азербайджан, разумеется, от этого условия подписания мирного договора не откажется", - сказал он.

"Есть и проблема организации Зангезурского коридора, так как Армения пока не решается ввести предусмотренный Трехсторонним заявлением 2020 года формат, когда азербайджанский транспорт проезжает через Сюникскую область без контроля со стороны армянских пограничников. Поэтому ситуация замерла. Раньше посредниками выступали Россия и европейцы, сейчас ОАЭ предоставили площадку для диалога без посредников, но пока по этим двум моментам добиться продвижения не удается", - заключил Сергей Марков.