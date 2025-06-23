Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Евросоюзу бесполезно вводить санкции против России. Москва, как и ранее, будет минимизировать последствия ограничений, от которых страдают сами инициаторы.

Оказывать давление на Россию бесполезно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что новый пакет санкций ЕС подтолкнет Москву к переговорам.

"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно"

- Дмитрий Песков

Он передал, что Россия будет минимизировать последствия новых санкций ЕС, от которых и сами инициаторы получат "отдачу в плечо".

Дмитрий Песков также не сомневается в принятии нового пакета санкций, учитывая общий настрой европейцев.

"Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений. Но очевидно, что у нас уже почти за четыре года появилась какая-то резистентность"

- Дмитрий Песков

Стоит отметить, что по данным Евростата, за последние четыре года цены на газ для ЕС на фоне введения антироссийских санкций выросли в 2,5 раза. Основная причина – переориентация Европы на сжиженный природный газ.