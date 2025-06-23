Кремль назвал санкции ЕС против России бесполезными

Оказывать давление на Россию бесполезно, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что новый пакет санкций ЕС подтолкнет Москву к переговорам.
"Подтолкнуть Россию за стол переговоров можно только логикой и аргументами. Подтолкнуть Россию за счет какого-то давления или силы невозможно"
- Дмитрий Песков
Он передал, что Россия будет минимизировать последствия новых санкций ЕС, от которых и сами инициаторы получат "отдачу в плечо".
Дмитрий Песков также не сомневается в принятии нового пакета санкций, учитывая общий настрой европейцев.
"Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений. Но очевидно, что у нас уже почти за четыре года появилась какая-то резистентность"
- Дмитрий Песков
Стоит отметить, что по данным Евростата, за последние четыре года цены на газ для ЕС на фоне введения антироссийских санкций выросли в 2,5 раза. Основная причина – переориентация Европы на сжиженный природный газ.