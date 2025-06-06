ЕС рассмотрит новые санкции против России

18-й пакет санкций против России обсудят послы стран ЕС в Брюсселе.

Постпреды стран Евросоюза обсудят 18-й пакет санкций против РФ. Заседание по новым рестрикциям пройдет в Брюсселе в понедельник в 17.00 (18.00 мск).

О планах Еврокомиссии ввести новый ряд ограничений против Москвы рассказал глава евродипломатии Кая Каллас. В рамках нового пакета планировалось ввести "потолок" цен на российскую нефть, но планы Брюсселя нарушила эскалация на Ближнем Востоке с повышением котировок "черного золота".

ЕС также планирует санкции против газопроводов "Северный поток", а также против морских судов, которые якобы могут быть замешаны в транспортировке российских энергоресурсов.