Вестник Кавказа

ЕС рассмотрит новые санкции против России

ЕС рассмотрит новые санкции против России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
18-й пакет санкций против России обсудят послы стран ЕС в Брюсселе.

Постпреды стран Евросоюза обсудят 18-й пакет санкций против РФ. Заседание по новым рестрикциям пройдет в Брюсселе в понедельник в 17.00 (18.00 мск). 

О планах Еврокомиссии ввести новый ряд ограничений против Москвы рассказал глава евродипломатии Кая Каллас. В рамках нового пакета планировалось ввести "потолок" цен на российскую нефть, но планы Брюсселя нарушила эскалация на Ближнем Востоке с повышением котировок "черного золота". 

ЕС также планирует санкции против газопроводов "Северный поток", а также против морских судов, которые якобы могут быть замешаны в транспортировке российских энергоресурсов.

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