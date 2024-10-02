Лидеры G7 обсудят антироссийские санкции без Трампа

Из-за досрочного отбытия Дональда Трампа из Канады лидеры G7 обсудят санкции против России без участия президента США. Сам глава Белого дома выступает против введения новых мер.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят санкции против России без президента США Дональда Трампа, которому пришлось досрочно покинуть мероприятие, сообщило издание Politico.

По его данным, оставшиеся лидеры сегодня сосредоточатся на ужесточении антироссийских санкций. Вероятно, в числе гостей будет президент Украины Владимир Зеленский.

Дональд Трамп, в свою очередь, в ходе саммита заявил, что выступает против введения новых ограничительных меры для РФ, так как они "дорого стоят" и европейцы "должны пойти на это первыми".

ЕС и Великобритания выступают за координированное введение санкций, однако США пока не готовы к новым мерам, в том числе к европейскому предложению по снижению потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, подчеркнуло издание.

Напомним, что саммит G7 проходит 15-17 июня в Канаде. Дональд Трамп покинул его досрочно из-за ситуации на Ближнем Востоке. В Вашингтоне ему придется решить много важных вопросов, передали в Белом доме.