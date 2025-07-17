"Краснодар усилился лучшим ассистентом турнира Франции

Новым игроком ФК "Краснодар" стал французский хавбек Гаэтан Перрен. Ранее он выступал за "Осер".
Футбольный клуб "Краснодар" заключил контракт с французским полузащитником Гаэтаном Перреном. Об этом сказано на сайте команды.
Соглашение c 29-летним хавбеком рассчитано на три года.
Его предыдущим клубом был "Осер". За "Краснодар" Перрен будет выступать под 23-м номером.
Напомним, полузащитник защищал цвета "Осера" с 2021 года. За это время он сыграл за команду в 155 матчах, отметившись 28 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Перрен – лучший ассистент турнирного сезона 2024/25.