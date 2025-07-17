Вестник Кавказа

"Краснодар усилился лучшим ассистентом турнира Франции

Гаэтан Перрен
© Фото: сайт футбольного клуба “Краснодар“
Новым игроком ФК "Краснодар" стал французский хавбек Гаэтан Перрен. Ранее он выступал за "Осер".

Футбольный клуб "Краснодар" заключил контракт с французским полузащитником Гаэтаном Перреном. Об этом сказано на сайте команды.

Соглашение c 29-летним хавбеком рассчитано на три года.

Его предыдущим клубом был "Осер". За "Краснодар" Перрен будет выступать под 23-м номером.

Напомним, полузащитник защищал цвета "Осера" с 2021 года. За это время он сыграл за команду в 155 матчах, отметившись 28 забитыми мячами и 25 результативными передачами. Перрен – лучший ассистент турнирного сезона 2024/25.

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