Краснодар не будет наращивать демографию

Власти Краснодара признали, что, хотя новые нормы и правила меняют облик городов, в том числе и столицы края, норм на этот счет нет, рассказал главный архитектор Краснодарского края, руководитель профильного департамента Илья Поздняков.

Власти Краснодара сократили прогнозы по росту числа жителей кубанской столицы – вопрос упирается в то, что успешное градостроительство это еще и комфортное проживание из жителей, однако нормативов на этот счет пока не существует, рассказал главный архитектор Краснодарского края, руководитель профильного департамента Илья Поздняков.

Население региона и его столицы постоянно растет, и здесь все зависит от условий, которые можно создать, ведь комфорт измеряется не количеством людей, передает "АиФ-Юг".

"Если среда будет развиваться равномерно, то ограничений практически нет. Если ранее в 20-летней перспективе рассматривали три миллиона жителей, то сейчас в новом генплане Краснодара речь идет о двух - двух с небольшим миллионах"

- Илья Поздняков

Это – оптимальный вариант для населения жителей в столице края, им будет вполне комфортно на его территории, такая же ситуация других городах края, отметил архитектор.