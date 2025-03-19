Краснодар к 2030 году избавят от транзитного транспорта

Власти Кубани замкнут транспортное кольцо вокруг Краснодара к 2031 году, полностью избавив город от транспортного транзита – жители кубанской столицы сами ощутят былой простор на улицах города.

Кольцо объездных дорог вокруг Краснодара все же замкнется – это произойдет к 2031 году, после чего на дорогах кубанской столицы хоть на какое-то время воцарится спокойствие, сообщили в ГК "Автодор".

Компания завершит строительство Юго-Западного обхода города, после чего дорога станет его продолжением, а у автотуристов, отправляющимся на отдых на юг страны, больше не будет потребности без важной необходимости заезжать в столицу Кубани, передает "Интерфакс".

Четырехполосная дорога протянется на 13,6 км и откроется в 2030 году. Согласно прогнозам, уже к 2035 году она сможет пропускать 14,8 тыс автомобилей за сутки.

Новый объезд разгрузит и транзит со стороны Северного Кавказа и Ставрополья в сторону Крыма, отмечается в сообщении.