"Краснодар" на пути к чемпионству выбросил "Оренбург" из РФПЛ

"Краснодар" может стать чемпионом России по футболу досрочно, если "Зенит" проиграет "Ростову": добиться такой ситуации кубанцам удалось победой над "Оренбургом". При этом сам "Оренбург" из-за слишком малого числа очков покидает премьер-лигу.

Кубанский футбольный клуб "Краснодар" сегодня вновь нарастил свои шансы на победу в Чемпионате России по футболу, обыграв в гостях ФК "Оренбург". Встреча на арене "Газовика" закончилась 2:1 в пользу краснодарских лидеров европейского первенства.

Интересно, что матч начался с заявки "Оренбурга" если не на победу, то как минимум на сильное сопротивление: уже на седьмой минуте оренбургский футболист Брайан Мансилья забил мяч в ворота "Краснодара". Кубанцы отыграли очко на двадцать девятой минуте голом Джона Кордобы, а в начале второго хавтайма, на пятьдесят первой минуте, еще один гол забил Лукас Оласа.

Для "Оренбурга" эта встреча оказалась решающей: из-за поражения от "Краснодара" клуб вынужден покинуть российскую футбольную премьер-лигу.

У "Краснодара" после этой победы 64 очка. Это означает, что если "Зенит" (сейчас 60 очков) в своем матче с "Ростовом" проиграет, то в последнем матче чемпионата он уже не сможет догнать "Краснодар" по очкам и кубанский клуб досрочно станет чемпионом России по футболу. При как минимум ничье между "Зенитом" и "Ростовом" судьба чемпионства будет решаться в последнем туре.