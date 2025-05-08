КПП на армяно-иранской границе готов всего на 11%

Строительство пункта пропуска в Мегри, на границе Армении с Ираном, значительно отстает от графика – на данный момент он не возведен и на 12%, стало известно в ходе обсуждения исполнения прошлогоднего бюджета.

Новый пограничный пункт пропуска Мегри, расположенный на армяно-иранской границе, построен всего на 11,5%, рассказал глава комиссии Нацсобрания по региональной и евразийской интеграции Вагаршак Акопян.

Тема КПП была поднята во время обсуждения отчета о выполнении государственного бюджета Армении за минувший год. Строительство объекта ведется на кредит от Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Акопян попросил объяснить отставание от графика у главы Минфина Ваге Ованнисяна. Тот пояснил, что строительство стартовало с опозданием на три месяца. Подписание договора состоялось в марте прошлого года. Однако банковская гарантия была предоставлена только в июне.

Глава Минфина добавил, что проект планируется реализовать за 980 дней, то есть два года и восемь месяцев. Ованисян подчеркнул, что надеется: подрядчик сумеет завершить все работы в установленный срок.

Стоит отметить, что КПП на границе Грузии с Арменией прошел модернизацию уже несколько лет назад. Работы велись на средства, полученные за счет грантов и кредитов от Евросоюза и европейских банков.