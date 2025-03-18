Вестник Кавказа

Масуд Пезешкиан посетит Армению – Арарат Мирзоян

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Арарат Мирзоян: ожидается визит в Армению президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в страну. 

"В марте этого года Армению посетил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. В ближайшее время ожидаются и другие визиты. Мы ждем президента Пезешкиана в Ереване"

– Арарат Мирзоян 

Точных сроков визита Пезешкиана глава армянской дипломатии не назвал. 

Напомним, что в конце мая замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде заявил о планируемом визите президента Исламской Республики в Армению. По словам Хатибзаде, стороны ведут переговоры о деталях визита.

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