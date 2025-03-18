Масуд Пезешкиан посетит Армению – Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян: ожидается визит в Армению президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан совершит визит в страну.
"В марте этого года Армению посетил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. В ближайшее время ожидаются и другие визиты. Мы ждем президента Пезешкиана в Ереване"
– Арарат Мирзоян
Точных сроков визита Пезешкиана глава армянской дипломатии не назвал.
Напомним, что в конце мая замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде заявил о планируемом визите президента Исламской Республики в Армению. По словам Хатибзаде, стороны ведут переговоры о деталях визита.