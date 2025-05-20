Армения заплатит 4,3 млн евро за новое здание для дипмиссии в Брюсселе

Ереван намерен потратить 4,3 млн евро на покупку нового здания для дипмиссии в Брюсселе. Его площадь составит 1,5 кв м.

Армения планирует приобрести новое здание для своей дипломатической миссии в Брюсселе. Его стоимость составит около 4,3 млн евро, заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Здание расположено в престижном районе Брюсселя, по соседству с посольствами, представительствами и европейскими структурами. Помимо существенных функциональных и логистических преимуществ, приобретение здания будет иметь также политическую и символическую составляющую"

- Арарат Мирзоян

В частности, принимая во внимание расширение сотрудничества между Арменией и ЕС и важность обеспечения большей видимости и присутствия в Брюсселе, площадь здания будет составлять около 1,5 тыс кв м, отметил министр.

Он также добавил, что из 64 зданий диппредставительств за рубежом 20 принадлежат Армении.

Напомним, что Мирзоян назвал национальным устремлением желание Армении войти в ЕС.