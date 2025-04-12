Космический туризм будут развивать на Российской орбитальной станции

Российская орбитальная станция (РОС), которая придет на смену МКС, будет в том числе принимать космических туристов. Запуск первого модуля состоится в конце 2027 года.

Власти России планируют развивать в том числе космический туризм – туристам будут доступны полеты на Российскую орбитальную станцию (РОС), рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии"

– Баканов

Напомним, что в январе текущего года генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев назвал дату запуска первого модуля РОС. Он должен состояться в декабре 2027 года.

Предполагается, что после ухода с орбиты МКС Российская орбитальная станция получит статус базы отечественной пилотируемой космонавтики.