Контакты Вашингтона и Тегерана не прерываются

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать контакты с Ираном, соответствующее заявление сделали в Белом доме. Уточняется, что руководство Америки также не утратило и надежды на сделку с ИРИ.

Власти Америки по-прежнему контактируют с Исламской Республикой Иран, такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, ведутся как прямые, так и непрямые контакты.

"Контакты прямые и непрямые с иранцами по поводу сделки сохраняются"

– Левитт

Представитель Белого дома обратила внимание на то, что надежда на достижение сделки с Тегераном сохраняется.