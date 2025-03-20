Вестник Кавказа

Контакты Вашингтона и Тегерана не прерываются

Контакты Вашингтона и Тегерана не прерываются
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать контакты с Ираном, соответствующее заявление сделали в Белом доме. Уточняется, что руководство Америки также не утратило и надежды на сделку с ИРИ.

Власти Америки по-прежнему контактируют с Исламской Республикой Иран, такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, ведутся как прямые, так и непрямые контакты.

"Контакты прямые и непрямые с иранцами по поводу сделки сохраняются"

– Левитт

Представитель Белого дома обратила внимание на то, что надежда на достижение сделки с Тегераном сохраняется.

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