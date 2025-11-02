Контакты между РФ и США идут постоянно – Рябков

Диалог Москвы и Вашингтона не останавливается, в списке центральных тем – вопросы безопасности, рассказал замглавы МИД РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что между Москвой и Вашингтоном не прекращаются контакты.

Журналисты задали дипломату вопрос о том, были ли контакты между РФ и США в последние дни, на фоне планов Вашингтона провести ядерные испытания.

"Контакты идут постоянно, мы это не скрываем. Повестка дня обширна, вопросы безопасности в этой повестке дня занимают одно из центральных мест"

– Сергей Рябков

Ранее стало известно, что США 5 ноября намерены произвести в Калифорнии пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.

В МИД РФ считают, что возможные переговоры по ДСНВ и стратегической безопасности должны затрагивать не только Россию и США, но и другие ядерные державы НАТО, об этом сообщил замминистра Александр Грушко.