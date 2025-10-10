МИД РФ: диалог по ДСНВ должен учитывать ядерный потенциал НАТО

В возможных переговорах по стратегической безопасности Россия должна учитывать не только ядерный потенциал США, но и американских союзников по НАТО, рассказал замглавы МИД РФ.

Переговоры Москвы и Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) должны проходить при участии всех ядерных держав НАТО – США, Великобритании и Франции, об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

По его мнению, привлечение к диалогу РФ и США по ДСНВ ядерных Великобритании и Франции, необходимо. в рамках потенциального диалога по стратегической безопасности "вынуждена учитывать фактор совокупного ядерного потенциала стран НАТО", пояснил дипломат.

"В случае же запуска в будущем предметного диалога о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов без подключения Великобритании и Франции дело точно не сдвинется"

– Александр Грушко

Не брать во внимание совокупный ядерный потенциал стран НАТО нельзя: в настоящее время Соединенные Штаты вновь размещают в Великобритании спецбоеприпасы под задачи "совместных ядерных миссий" Альянса, рассказал Грушко газете "Известия".