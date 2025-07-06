Конфликт с Израилем унес жизни более чем тысячи жителей Ирана

В Тегеране сообщили новые данные по количеству жертв "12-дневной войны" между Израилем и Ираном. По обновленным сведениям, число погибших в результате ударов Израиля выросло более чем на сто.

От ударов Армии обороны Израиля по Ирану погибли 1060 человек, рассказал глава фонда по делам мучеников и ветеранов ИРИ Саид Охади.

"По состоянию на сегодняшний вечер мы похоронили 1 060 человек, которые погибли в результате нападения израильского режима на Иран"

– Охади

Ранее Тегеран сообщал, что израильские атаки унесли жизни 935 человек.

Напомним, военная операция Израиля против Ирана стартовала в ночь на 13 июня, вскоре ИРИ дала ответ. В течение девяти дней стороны обменивались ударами, после чего в конфликт вступили США, совершив удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ вечером 23 июня иранские военные ударили по самой крупной на Ближнем Востоке авиабазе США – Аль-Удейд в Катаре, после чего американский президент Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. Режим прекращения огня начал действовать на следующий день, 24 июня.