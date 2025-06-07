Конфликт Израиля и Ирана обсудили главы Минобороны России и Турции

Во вторник, 17 июня, состоялся телефонный разговор глав Минобороны России и Турции. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким оборонном ведомстве.
"17 июня состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым"
– Минобороны Турции
Особое внимание руководители министерств уделили ирано-израильскому конфликту.
"Состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности, по конфликту между Ираном и Израилем"
– турецкое ведомство
Напомним, на прошлой неделе ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве отметили, что их цель – не дать Исламской Республике получить ядерное оружие.