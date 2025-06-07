Вестник Кавказа

Конфликт Израиля и Ирана обсудили главы Минобороны России и Турции

Министерство обороны России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Андрей Белоусов провел телефонный разговор с турецким коллегой. В ходе беседы обсуждались последние события на Ближнем Востоке.

Во вторник, 17 июня, состоялся телефонный разговор глав Минобороны России и Турции. Об этом сказано в сообщении, распространенном турецким оборонном ведомстве.

"17 июня состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым"

– Минобороны Турции

Особое внимание руководители министерств уделили ирано-израильскому конфликту.

"Состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в частности, по конфликту между Ираном и Израилем"

– турецкое ведомство

Напомним, на прошлой неделе ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве отметили, что их цель – не дать Исламской Республике получить ядерное оружие.

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