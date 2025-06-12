В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили Ближний Восток, украинскую проблематику и двустороннюю повестку.

Ключевой темой телефонной беседы, которую провели сегодня президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, рассказали в Кремле.

Главы государств выразили осуждение в связи с действиями Израиля против Ирана, которые совершаются в нарушение Устава ООН и иных норм международного права.

Президенты заявили о самой серьезной обеспокоенности в связи с эскалацией конфликта Ирана и Израиля, которая уже привела к большому числу жертв сейчас и угрожает тяжелыми последствиями для всего региона в долгосрочной перспективе.

"Лидеры высказались за безотлагательное прекращение боевых действий и урегулирование спорных вопросов, в том числе касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами"

– Кремль

Кроме того, главы государств договорились, что российские и турецкие профильные ведомства будут вести плотное взаимодействие по данной ситуации.

Президенты рассмотрели и украинскую проблематику. Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за содействие при организации прямых переговоров между делегациями России и Украины.

"Отмечено, что Россия строго выполняет договоренности по итогам их второго раунда, в том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными"

– Кремль

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным темам российско-турецкой повестки дня, в том числе обсудили сферу энергетики. В сообщении уточняется, что этот вопрос будет поднят в ходе двусторонних контактов, которые состоятся на ПМЭФ-2025 и назначенном на конец июня заседании Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Реджеп Тайип Эрдоган также поздравил Владимира Путина и россиян с Днем России.