Путин и Эрдоган провели телефонный разговор – Анкара

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, рассказали в администрации турецкого лидера.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провели телефонный разговор, рассказали в администрации президента Турции.

В ходе беседы рассматривались ирано-израильский конфликт, а также актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Эрдоган заявил о недопустимости войны в регионе. Он также выразил мнение, что действия Израиля угрожают международной системе, ставят под угрозу безопасность всего региона.

Кроме того, президент Турции назвал дипломатию единственным способом урегулировать проблему вокруг ядерной программы Ирана.