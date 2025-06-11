Конфликт Ирана и Израиля: что произошло за ночь?

Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами. Согласно сообщениям СМИ, атакам подверглись столицы государств. Израиль также атаковал Исфахан, где расположен завод по обогащению урана.

Военный конфликт Ирана и Израиля продолжился этой ночью. Стороны обменялись ударами по столицам: появились сообщения о прилетах ракет по целям в Тель-Авиве и Тегеране.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о начале операции "Правдивое обещание-3". Согласно сообщениям иранских СМИ, армия страны атаковала ракетами ряд целей в Тель-Авиве, связанных с израильским военным командованием. Поступили сообщения о десятках раненых.

Иранские ракеты были также перехвачены силами ПВО Израиля в других районах страны, звучали сигналы воздушной тревоги.

Израиль нанес удары по Тегерану. Согласно сообщениям СМИ, удары были нанесены по целям в районе аэропорта Мехрабад.

Как информируют арабские СМИ, Израиль также предпринял атаки на город Исфахан, где находится одно из крупнейших предприятий по обогащению урана.

CNN со ссылкой на источник в Тегеране передает, что Иран будет атаковать военные базы любого государства, которое окажет помощь Израилю.