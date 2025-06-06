Иран не намерен останавливать ответ на атаки Израиля

Иран приступил к третьей волне ракетного ответа на атаки Израиля и пока не собирается прекращать его, заявил сегодня в своем обращении верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщила сегодня вечером иранская телерадиокомпания IRIB.

Иран начал третью волну ракетных атак в отношении Израиля, сообщает в своем Telegram-канале в районе около 22.00 мск иранская телерадиокомпания IRIB.

"Начинается третья волна ракетной атаки Ирана, основной целью которой является израильское министерство обороны"

- IRIB

Иранские ракеты уже дважды попали по зданию Минобороны Израиля, пишет иранское государственное информационное агентство IRNA.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам в ответ на удары Израиля начал операцию.

Пока израильские СМИ сообщают о ранениях пятерых человек, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). Сейчас им оказывают медицинскую помощь в центральном округе Дан – все ранения носят осколочный характер, пострадавшие эвакуированы в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере.

В то же время армия Ирана подтвердила уничтожение силами ПВО двух израильских истребителей F-35 и множества израильских БПЛА, сообщает иранское государственное информационное агентство Fars со ссылкой на заявление пресс-службы армии Ирана.

Тегеран не намерен ограничивать свои действия против Израиля после израильских ударов по исламской республике, заявил в своем Telegram-канале глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Министр иностранных дел нашей страны счел необоснованными призывы к сдержанности со стороны Ирана после агрессии израильского режима"

- МИД Ирана