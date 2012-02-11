Концерт в честь победы сборной по мини-футболу состоится в Азербайджане

Сегодня вечером жители и гости Баку смогут посетить праздничный концерт. Он организован по случаю победы азербайджанской национальной команды в мировом первенстве по мини-футболу.

Вечером 8 июня в Баку пройдет концерт в честь победы сборной Азербайджана на чемпионате мира по мини-футболу. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В мероприятии будут участвовать известные исполнители. Оно состоится возле ворот Гоша Гала и кинотеатра "Азербайджан". Начало – в 20:30 по местному времени (19:30 мск).

Напомним, финал мирового первенства по мини-футболу между сборными Азербайджана и Венгрии прошел 1 июня. Встреча закончилась в пользу азербайджанской команды со счетом 4:2.