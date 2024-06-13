Вестник Кавказа

Комплекс для занятий большим теннисом откроют на Ставрополье

Комплекс для занятий большим теннисом откроют на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая точка притяжения для туристов, в частности, тех, кто предпочитает спортивные активности, появится на Ставрополье – власти планируют создать в крае комплекс для занятий большим теннисом.

Развитию большого тенниса на Ставрополье будет дан толчок благодаря созданию многофункционального спорткомплекса, предназначенного для занятий большим теннисом, рассказал глава Минэкономразвития региона Антон Доронин.

"Комплекс будет включать площадки с хардовым и грунтовым покрытием для большого тенниса, корты для падел-тенниса"

– Антон Доронин

По словам министра, в составе комплекса также будет действовать зал с тренажерами. Посетителям будет доступна и зона питания.

Глава ведомства выразил уверенность, что создание комплекса поможет привлечь на Ставрополье молодое поколение и любителей спорта.

Доронин добавил, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

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