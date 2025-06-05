Командующий ВВС Азербайджана прибыл в Узбекистан

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Намиг Исламзаде прибыл в Узбекистан вместе с делегацией высшего командного состава боевой авиации, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Сообщается, что визит состоялся по приглашению командующего силами ПВО и ВВС Узбекистана генерал-майора Ахмада Бурханова.
Визит начался с церемонии возложения цветов к памятнику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в Ташкенте.
После этого Исламзаде провел встречу с главой Минобороны Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, а также с главой ПВО И ВВС страны Бурхановым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в военной сфере, отметив важность контактов для развития сил ВВС обеих стран.
Азербайджанская делегация также оценила функционирование военно-воздушной базы "Чирчик".