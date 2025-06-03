Вестник Кавказа

Узбекистан договорился с Ираном об инвестициях в порт Шахид Раджаи

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Ташкент договорились о партнерстве в рамках проекта логистического центра в Шахид Раджаи на юге Ирана.

Глава Минтранса Ирана Фарзане Садег и глава транспортного комплекса Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение о расширении сотрудничества в рамках развития транзитной инфраструктуры. 

Договор позволит частным инвесторам из Узбекистана активно участвовать в проектах в Ирана. В частности, ожидается участие узбекистанского бизнеса в строительстве логистического комплекса и терминала в порту Шахид Раджаи.  

Документ призван оказывать содействие получению Узбекистану разрешений активную деятельность в рамках проекта логистического центра.

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