Узбекистан договорился с Ираном об инвестициях в порт Шахид Раджаи

Тегеран и Ташкент договорились о партнерстве в рамках проекта логистического центра в Шахид Раджаи на юге Ирана.
Глава Минтранса Ирана Фарзане Садег и глава транспортного комплекса Узбекистана Илхом Махкамов подписали соглашение о расширении сотрудничества в рамках развития транзитной инфраструктуры.
Договор позволит частным инвесторам из Узбекистана активно участвовать в проектах в Ирана. В частности, ожидается участие узбекистанского бизнеса в строительстве логистического комплекса и терминала в порту Шахид Раджаи.
Документ призван оказывать содействие получению Узбекистану разрешений активную деятельность в рамках проекта логистического центра.