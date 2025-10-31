Количество выездов россиян за рубеж впервые превысило доковидные цифры

Впервые с времен путешествий до пандемии COVID-19 число поездок россиян за рубеж превысило показатели 2019 года.

Третий квартал 2025 года стал рекордным по показателям зарубежных путешествий – впервые с 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Для сравнения, поездки июля-сентября прошлого года составляют 9,8 млн против 10,4 млн, совершенных за аналогичный период нынешнего года. Ранее пиком считался четвертый квартал 2019 года, данные по которому составляют 10,8 млн.

Общее число выездов за рубеж с начала года – 24 млн, в то время как в предшествующем году было совершено 22,4 млн поездок, следует из анализа данных ЕМИСС, представленных РИА Новости.

Туристический обвал 2020 года связан в первую очередь с ковидными мерами (закрытие границ, отмена рейсов и карантинные меры), которые очевидно усложнили процедуру выезда за границу. И даже формальное снятие ограничений год спустя потребовало постепенного восстановления выездного туризма, сопровождавшегося изменением структуры спроса – усилилась роль внутреннего туризма. Активными туристическими точками стали Северный Кавказ, Мурманск и Дальний Восток, помимо популярных маршрутов в Москву и Петербург, а также курортов Краснодарского края.