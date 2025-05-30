Кочорашвили попрощался с "Леванте"

Хавбек "Леванте" Георгий Кочорашвили обратился к болельщикам в связи с уходом из клуба. Он поблагодарил клуб и болельщиков за постоянную поддержку и подчеркнул, что без них он не смог бы достичь такого прогресса.

Полузащитник сборной Грузии по футболу и испанского "Леванте" Георгий Кочорашвили попрощался с командой и болельщиками.

"Спасибо всем, кто связан с "Леванте". Я приехал сюда мальчиком в 19 лет, а ухожу мужчиной. Ваша помощь имела решающее значение для моего развития. Это не прощание, мы обязательно встретимся в будущем"

– Георгий Кочорашвили

Он также поблагодарил своих партнеров по команде, тренерский штаб, технический персонал и своих родных за поддержку.

"Спасибо моей семье – без них мой прогресс был бы невозможен"

– грузинский полузащитник

В ближайшее время 25-летний хавбек присоединится к лиссабонскому "Спортингу", с которым он заключил контракт в апреле нынешнего года. Сумма трансфера оценивается в 5,5 млн евро.

Напомним, Кочорашвили защищал цвета "Леванте" с 2019 года. В сезоне 2024/25 команда заняла первое место во втором по силе испанском дивизионе ( Сегунда) и вышла в Ла Лигу. В минувшем первенстве Кочорашвили провел за "Леванте" 35 матчей, отметившись в них 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.