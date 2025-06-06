Европа не может смириться с волей грузинского народа. На Западе хотели бы провести в Грузии пятую революцию, но этого не случится, заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди" рассказал о текущих отношениях Тбилиси с западными странами и угрозе попытки очередной революции.

Европейские бюрократы продолжают оказывать давление на руководство Грузии, "есть люди, которые не могут приспособиться к воле грузинского народа в пользу мира и развития страны", заявил Кобахидзе. В прежней администрации США также были несогласные с волей грузинского народа.

"Я надеюсь, что произойдут какие-то изменения в направлении Соединенных Штатов, мы терпеливо ждем всего этого, что касается европейской бюрократии, то здесь больших изменений нет, мы находимся в режиме стратегического терпения"

– Кобахидзе

Премьер Грузии заявил, что за четыре года в стране произошло четыре попытки революций, и он не допустит пятой.

"Были целые кампании, профинансированные извне, направленные против церкви, государственных институтов. <…> Они хотят устроить нам, после четырех попыток революции в нашей стране, пятую попытку, чего, конечно, не удостоятся"

– Кобахидзе

Грузия принимает законы, направленные на защиту госинститутов, при этом на Западе эти меры называют откатом демократии, добавил грузинский премьер.