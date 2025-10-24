Кобахидзе рассказал о сделке Грузии с арабскими инвесторами

В прошлом месяце Грузия и компания Emaar Properties/Eagle Hills подписали два соглашения. В ходе выступления в парламенте премьер республики поведал о деталях подписанных соглашений.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскрыл детали сделки с арабской девелоперской компанией Eagle Hills.

Выступая в парламенте, он отметил, что у республики не будет никаких финансовых обязательств перед этой компанией Eagle Hills.

В прошлом месяце Грузия и крупнейшая арабская девелоперская компания Emaar Properties/Eagle Hills оформили инвестиционное соглашение и соглашение создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму $6,6 млрд в Тбилиси и Гонио.

"Будет основана единая компания, в которой одна треть будет принадлежать государству, а две трети – компании Eagle Hills. Грузинское государство не берет на себя никаких финансовых обязательств, никаких финансовых гарантий или никаких нестандартных условий в пользу инвестора"

– Ираклий Кобахидзе

При этом он обратил внимание на то, что финансированием и менеджментом проекта будет заниматься арабская компания. Глава правительства уточнил, что инвестор не обладает правами на продажу земли.

"Совладельцем участков земли является грузинское государство, и у компании-партнера нет никакой возможности продажи земли. Эта земля может быть использована только для осуществления проекта"

– грузинский премьер

Он добавил, что арабская компания возьмет также на себя расходы на реабилитацию лесопарка Крцаниси.