Грузия и ОАЭ заключили инвестиционное соглашение

Министерство экономики Грузии подписало большое соглашение с арабской инвестиционной компанией Emaar Properties/Eagle Hill на реализацию проектов на сумму более 6 миллиардов долларов и 33% акций.

В Тбилиси были заключены новые инвестиционные проекты между Минэкономики Грузии и крупной арабской компанией Emaar Properties/Eagle Hills (ОАЭ, Дубай) по созданию совместного грузино-арабского предприятия. Общая сумма проектов составляет $6,6 млрд, сообщили в Минэкономики Грузии.

В подписании, прошедшем на полях "Тбилисского форума Шелкового пути" участвовали министр экономики Грузии Мариам Квривишвили и глава Emaar Properties/Eagle Hills Мохаммед Али Рашед Алабар, говорится в сообщении пресс-службы министерства .

Грузия получит 33% акций дочернего предприятия компании.

Арабская компания построит в Тбилиси новый район общей площадью 590 га, новый район на побережье Черного моря в городе Гонио площадью 260 га, а также элитный яхт-клуб.

Напомним, Emaar Properties/Eagle Hills – одна из крупнейших инвистиционных арабских компаний, основанная в 1997 году. В настоящее время она имеет более 30 млрд активов не только в Персидском заливе, но и по всему миру.