Кобахидзе отказался митинговать в Финляндии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не принял приглашение главы МИД Финляндии Элины Валтонен. Председатель ОБСЕ предложила Кобахидзе "принять участие в демонстрации".

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе отверг приглашение министра иностранных Дел Финляндии Элины Валтонен "встретиться с представителями свободных СМИ и принять участие в любой демонстрации по своему выбору". Об этом сообщают СМИ.

Валтонен опубликовала адресованное Кобахидзе сообщение на своей странице в соцсети. Председатель правительства Грузии заявил, что ни в одной из подобных акций участвовать не собирается.

"Не знаю, приглашает ли она меня на незаконную акцию – это ее дело, но я не собираюсь участвовать в незаконной акции ни в одной стране, включая Финляндию"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, 14 октября текущего года Элина Валтонен выступала вместе с митингующими в Тбилиси и транслировала событие на своей странице в соцсети. За это грузинские власти оштрафовали ее почти на $2 тыс, а премьер лишил аудиенции.