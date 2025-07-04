Кобахидзе: Запад все еще пытается вовлечь Грузию в конфликт с Россией

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией все еще велика. Он отметил, что для этого используются структуры ЕС.

Руководитель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе сообщил, что угроза вовлечения Грузии в военный конфликт с Россией никуда не делась, поскольку над этим продолжают работать деструктивные силы Запада. Премьер подчеркнул, что опасность все еще велика.

"Глобальная партия войны делает все возможное, чтобы от начала и до конца повесить украинский вопрос Европе на шею, пытаясь таким образом поймать двух зайцев – уничтожить и Европу, и Россию одновременно"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что с точки зрения противостоящих России геополитических игроков необходимость открытия второго фронта в Грузии все так же актуальна. По его словам, этот вопрос для партии глобальной войны сейчас стоит еще более остро, чем раньше.

Ираклий Кобахидзе сказал, что вовлечением Тбилиси в конфликт занимаются структуры ЕС и отдельные бюрократы. Премьер заявил, что европейская бюрократия готовится к новым атакам на политическую ситуацию в Грузии.

Глава правительства добавил, что сегодня против Тбилиси используют отмену безвизового режима как рычаг давления, поскольку это последний оставшийся в руках ЕС козырь.

Как Запад будет раскачивать Грузию?

Профессор кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" предположил, что Запад в ближайшее время начнет раскачивать в Грузии межнациональную напряженность для достижения своих целей.

"В первый раз идея грузинского "второго фронта" против России обсуждалась весной-летом 2022 года. Тогда на Западе захотели, чтобы Грузия начала именно военные, а не дипломатические действия против РФ в расчете, что это усложнит проведение специальной военной операции. Тогда эта идея не прошла, грузинское правительство не захотело рисковать безопасностью Грузии ради интересов ЕС и США – но это не значит, что на Западе от такого плана окончательно отказались. Потому Кобахидзе и говорит, что угроза провокаций "второго фронта" не стала меньше в 2025 году", - прежде всего сказал он.

"Запад, скорее всего, теперь сменит тактику. Там, видимо, уже поняли, что антироссийских политиков в Грузии однозначно не удалось провести к власти ни легитимным путем – "Грузинская мечта" выиграла выборы, ни путем протестов. Но западные силы могут сыграть карту этнической ненависти. Сам по себе "второй фронт" – это война-реванш за контроль над Абхазией и Южной Осетией. Не исключено, что Запад будет раздувать в Грузии антиосетинскую и антиабхазскую повестку. Учитывая, что Абхазия за последний год предприняла ряд шагом по дистанцированию от России, ситуация может быть далеко не столь однозначной", - отметил Алексей Фененко.

При этом бороться с такой кампанией Тбилиси придется самостоятельно – Москва ей не сможет помочь в силу отсутствия политико-дипломатических контактов, разорванных Грузией еще в 2008 году. "Пока у нас официальных дипломатических отношений нет, и такой перспективы не просматривается, несмотря на все разговоры о том, что происходит нормализация связей и поворот Грузии к партнерству. У России с Грузией есть лишь уровень контактов, но никак не полноценных отношений", - подчеркнул профессор МГУ.