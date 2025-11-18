Кобахидзе: ЕС уже использовал почти все инструменты для шантажа грузинского народа

Грузинский премьер прокомментировал возможную реакцию Евросоюза на запрет "Нацдвижения" и заявил о возможном шантаже с их стороны.

В Брюсселе использовали уже почти все методы шантажа грузинского населения, осталось только отменить безвиз, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Так он прокомментировал реакцию ЕС на запрет оппозиционной партии "Нацдвижение".

Премьер подчеркнул, что все же надеется на прагматичность европейских лидеров и на то, что такое решение они не примут.

Тем не менее, возвращения в грузинский парламент "коллективного нацдвижения" европейским демократам ждать не стоит, также отметил Кобахидзе. По его словам, вплоть до 2028 года в Тбилиси не ожидаются выборы, а значит, будут спокойные времена.