Кнессет одобрил закон о суверенитете Израиля на Западном берегу реки Иордан - СМИ

Израильское правительство одобрило закон о применении суверенитета страны на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Jerusalem Post.

В тексте документа говорится о том, что на все районы Иудеи и Самарии распространяются государственные законы Израиля. Речь идет о судебной системе и системе административного управления.

По данным СМИ, законопроект был принят Кнессетом со скромным перевесом в один голос: "против" проголосовали 24 депутата, "за" - 25.