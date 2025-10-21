Вестник Кавказа

Кнессет одобрил закон о суверенитете Израиля на Западном берегу реки Иордан - СМИ

Кнессет одобрил закон о суверенитете Израиля на Западном берегу реки Иордан - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство Израиля утвердило законопроект о суверенитете страны на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщают СМИ.

Израильское правительство одобрило закон о применении суверенитета страны на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет Jerusalem Post. 

В тексте документа говорится о том, что на все районы Иудеи и Самарии распространяются государственные законы Израиля. Речь идет о судебной системе и системе административного управления.

По данным СМИ, законопроект был принят Кнессетом со скромным перевесом в один голос: "против" проголосовали 24 депутата, "за" - 25.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.