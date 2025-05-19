Ключи от домов получили 50 переехавших в Кенгерли семей

Церемония вручения ключей от новых частных домов состоялась днем в селе Кенгерли Агдамского района, куда переехали сегодня более 200 переселенцев.

Число жителей села Кенгерли Агдамского района пополнилось сегодня на 207 человек – именно столько насчитывала очередная группа переселенцев.

В общей сложности ключи от новых частных жилых домов получили 50 семей.

В церемонии участвовали представители спецпредставительства президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Ранее переехавшие сегодня в Кенгерли 50 семей были вынужденными переселенцами, они жили в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных регионах Азербайджана.

Напомним, что сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре, кроме возвращенных бывших вынужденных переселенцев, живут порядка 40 тыс человек. В их числе сотрудники, занимающиеся реализацией проектов в этом регионе, работники госучреждений, специалисты, работающие в организациях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.