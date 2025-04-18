Агдамское село Кенгерли принимает новых жителей

В село Кенгерли Агдамского района сегодня вернулась очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев – в село переехали 50 семей, или 207 новых жителей.

Село Кенгерли в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана сегодня принимает своих новых жителей – в него возвращается очередная большая группа бывших вынужденных переселенцев.

50 семей или 207 новых жителей села ранее числились вынужденными переселенцами и проживали в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных регионах страны, а сегодня они обретут свое новое постоянное жилье в новостройках, передает Trend.

Население освобожденного Карабаха и Восточного Зангезура постоянно растет – в регионе уже проживает около 40 тысяч человек. Регион активно развивается – здесь реализуется масса проектов, повсеместно уже работают государственные структуры, учреждения здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.