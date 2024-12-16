Китай инвестировал $300 млн в дороги Ташкента

В столице Узбекистана выполнят масштабную реконструкцию дорог на средства китайской компании.
Китай инвестировал в дорожную инфраструктуру Ташкента около $300 млн, об этом сообщил глава Ташкента Шавкат Умурзаков.
Сообщается, что привлеченные из-за рубежа инвестиции пойдут на модернизацию дорог Ташкента. Так, власти уже начали ремонт дорожного полотна на улице Шота Руставели.
В дальнейшем планируется привести к современным стандартам порядка 200 км транспортных путей и четыре путепровода. При этом специалистам поручено проводить работы от фасада до фасада.
"При капитальном ремонте дорог в Ташкенте все работы должны выполняться от стены до стены зданий по обе стороны улицы"
– Шавкат Умурзаков