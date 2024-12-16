Вестник Кавказа

Китай инвестировал $300 млн в дороги Ташкента

Китай инвестировал $300 млн в дороги Ташкента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Узбекистана выполнят масштабную реконструкцию дорог на средства китайской компании.

Китай инвестировал в дорожную инфраструктуру Ташкента около $300 млн, об этом сообщил глава Ташкента Шавкат Умурзаков. 

Сообщается, что привлеченные из-за рубежа инвестиции пойдут на модернизацию дорог Ташкента. Так, власти уже начали ремонт дорожного полотна на улице Шота Руставели. 

В дальнейшем планируется привести к современным стандартам порядка 200 км транспортных путей и четыре путепровода. При этом специалистам поручено проводить работы от фасада до фасада. 

"При капитальном ремонте дорог в Ташкенте все работы должны выполняться от стены до стены зданий по обе стороны улицы"

– Шавкат Умурзаков

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.