Ташкент к 2045 году радикально поменяет облик

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с новым градостроительным атласом, согласно которому столица страны к 2045 году станет настоящим зеленым оазисом.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева познакомили с "Атласом решений" – проектом, который определяет облик Ташкента и строящегося Нового Ташкента к 2045 году – это продолжение Генерального плана столицы.

Документ оговаривает требования к внешнему виду зданий, общественным пространствам, а также правила благоустройства улиц узбекской столицы, сообщает официальный сайт президента страны.

Атлас обширный – он включает в себя пять томов и оговаривает все нюансы формирования гармоничной, экологичной и современной городской среды с национальным колоритом, и основная его задача - помочь избежать ошибок в будущих проектах по благоустройству..

Ознакомившись с проектом, президент поручил продолжить работу над улучшением облика столицы и сохранением ее уникального характера, а также обустройством ее территорий и развитием культуры городской среды.

Напомним, утвержденный в декабре 2024 года Генплан Ташкента охватывает 43,8 тысячи гектаров и рассчитан на рост населения города с 3 до 7,4 миллиона человек, он включает в себя жилые, общественные, промышленные, рекреационные и транспортные зоны.