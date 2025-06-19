Вестник Кавказа

Китай хочет найти правильный путь сосуществования с США

Китай хочет найти правильный путь сосуществования с США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД КНР выразили надежду, что Китай и США разыщут правильный способ сосуществования и что Вашингтон будет работать с Пекином над этим.

Китай надеется, что Пекин и Вашингтон найдут правильный путь сосуществования, заявил руководитель МИД КНР Ван И.

"Мы надеемся, что США будут работать с Китаем, чтобы решить коренную проблему взаимного восприятия, (чтобы) застегнуть первую пуговицу в китайско-американских отношениях"

- Ван И

Он отметил, что Пекину и Вашингтону нужно создать новый нарратив, который сможет регулировать будущее взаимодействие между странами.

Министр подчеркнул, что взаимоуважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество – основополагающие принципы для Китая в решении проблем с США.

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