Вестник Кавказа

Кисловодск стал городом военно-исторического наследия

Памятник Дзержинскому в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Кисловодску было присвоено высокое звание города военно-исторического наследия. Об этом сообщил мэр курорта.

Кисловодск был недавно награжден почетным званием: курорту было присвоено звание города военно-исторического наследия. Это подчеркивает важность исторической роли этого города.

«Кисловодск, с его 220-летней историей, всегда стоял на защите Отечества и гордится своим военным наследием»

– Евгений Моисеев

Мэр города напомнил, что город был основан во время Кавказской войны.  В то время, когда Российская империя активно развивала свои владения на Кавказе, Кисловодск стал местом, где государство сосредоточило свои силы для защиты и обороны. Именно здесь были созданы военные гарнизоны и базы, которые играли важную роль в истории России.

Присвоение Кисловодску звания "Город военно-исторического наследия" имеет большое значение, так как является признанием роли и вклада города в историю России.

Далее Моисеев напомнил, что несмотря на свое прошлое, город также является одним из самых популярных курортов в России. Его уникальные природные источники, лечебные ванны и горный климат привлекают туристов со всего мира.

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