Вестник Кавказа

Кисловодск примет фестиваль скалолазания

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске стартует фестиваль хайлайна и скалолазания. В город съедутся более 300 300 спортсменов со всей России и ближнего зарубежья.

Шестой фестиваль хайлайна и скалолазания в Кисловодске обещает стать ярким спортивным событием этой весны. С 4 по 11 мая город встретит более 300 спортсменов со всей России и ближнего зарубежья, готовых продемонстрировать свое мастерство и соревноваться в увлекательных дисциплинах.

«С 4 по 11 мая в Кисловодске на территории Березовского ущелья состоится одно из главных событий экстремального спорта — хайлайна и скалолазания. В соревнованиях примут участие экстремалы со всей России и ближнего зарубежья, всего более 300 человек. На скалах ущелья располагается порядка 10 секторов с трассами на трудность как для начинающих скалолазов, так и для опытных спортсменов. Для всех желающих стать участником фестиваля в секторах будут висеть верхние страховки»

– глава города-курорта Евгений Моисеев.

По его словам, в  рамках фестиваля запланировано множество интересных мероприятий. Спортсмены смогут принять участие в соревнованиях по хайлайну и скалолазанию, а также посетить мастер-классы от опытных тренеров и инструкторов.

Участниками и гостями фестиваля станут не только профессиональные спортсмены, но и любители активного отдыха. Для начинающих скалолазов будет предоставлена возможность попробовать свои силы на специально оборудованных трассах под руководством опытных инструкторов.

По словам градоначальника, история фестиваля хайлайна и скалолазания в Кисловодске насчитывает несколько лет успешной реализации. Каждый год мероприятие привлекает все больше участников и зрителей.

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