Скалолазы из Дагестана покорят Тарки-тау

Опубликовано: 7:34, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Махачкала примет фестиваль скалолазания. Мероприятие будет проводиться на скалах горы Тарки-тау 23 июля. В нем могут принять участие желающие от 15 лет.

В Махачкале 23 июля состоится фестиваль скалолазания, участниками которого могут стать желающие от 15 лет и старше, сообщает пресс-служба Управления спорта, туризма и молодежи города.

Мероприятие пройдет на скалах горы Тарки-тау в поселке Тарки по дисциплине "Лазание на трудность". Помимо этого, участникам продемонстрируют мастер-класс по скалолазанию.

Зарегистрироваться для покорения горы можно будет в день фестиваля в 9:00 мск. Само мероприятие начнется в 10:00. Организовывает фестиваль мэрия столицы Дагестана, Минтуризма и Федерация скалолазания республики.