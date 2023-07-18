В Дагестане решили переименовать стадион имени Исинбаевой

Стадион имени Елены Исинбаевой в Дагестане получит новое название. Об этом сказано в Telegram-канале главы РД.
По словам Сергея Меликова, принятое в 2017 году решение назвать объект в честь двукратной олимпийской чемпионки было скоропалительным и не учитывало мнение жителей Махачкалы.
"Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала. А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона"
– руководитель региона
Он считает, что будет правильно, если имя стадиона дадут сами жители Дагестана.
Организовать соответствующую работу Меликов поручил Минспорту РД и мэру республиканской столицы.